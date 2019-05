Evade dai domiciliari in Calabria, arrestato a Roma

Arrestato a Roma dai carabinieri, dopo essere evaso dai domiciliari in provincia di Reggio Calabria. L'episodio è accaduto mercoledì pomeriggio, 15 maggio. L'uomo è stato bloccato in strada, in via Mechelli. Secondo quanto si è appreso, il 36enne, ai domiciliari ad Africo per violenza e resistenza, sarebbe considerato vicino alla cosca ndranghetista Morabito-Bruzzaniti-Palamara di Africo.

La ricostruzione dei fatti

Si tratta di Antonio Stelitano, 37 anni, evaso dai domiciliari venerdì 10 maggio. La cattura è giunta a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri, che hanno consentito di acquisire elementi dai quali è stato possibile accertare che il ricercato aveva trovato rifugio in un'abitazione popolare nel quartiere di San Basilio. Stelitano era ai domiciliari dopo essere stato arrestato nel febbraio scorso per violazioni degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale cui era sottoposto e resistenza a pubblico ufficiale. In quell'occasione, sorpreso dai carabinieri alla guida di un'auto in contrada Marinella di Bruzzano Zeffirio, non aveva rispettato l'alt dando vita ad un rocambolesco e prolungato inseguimento terminato con la definitiva cattura in una campagna limitrofa.

Data ultima modifica 17 maggio 2019 ore 12:32