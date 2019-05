Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 17 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Avvio di giornata con tempo buono e ampi spazi soleggiati, salvo addensamenti più consistenti durante il pomeriggio sui rilievi della Lunigiana dove non si escludono isolati piovaschi; veli anche spessi altrove. Dalla Corsica si avvicina un nuovo vortice ciclonico che favorirà un aumento delle nubi dalla sera-notte specie su Toscana e alto Lazio. Nottetempo primi fenomeni su Arcipelago toscano, Maremma e litorali laziali, qualche pioviggine sul viterbese. Temperature in ulteriore rialzo con punte anche oltre 21°C. Venti deboli in regime di brezza, a fine giornata tendenti a disporsi da Scirocco con rinforzi sulle coste. Moto ondoso in aumento.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,3 µg/m³.