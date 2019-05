Frosinone, incidenti stradali: muore 72enne in uno scontro sull'A1

Tragedia sulla A1. Un uomo di 72 anni è morto ieri pomeriggio, giovedì 16 maggio, in un incidente stradale sulla Milano-Napoli, nel tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 638: un'auto ha tamponato un mezzo pesante. La vittima era alla guida di una Audi A4 che, per cause ancora da accertare, è finita contro un tir. L'incidente ha provocato rallentamenti e code in direzione Roma.