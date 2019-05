Due richieste di convalida del fermo in carcere al Gip e tre processi per direttissima. È lo sviluppo giudiziario per i cinque tifosi della Lazio coinvolti ieri negli scontri avvenuti nel prepartita della finale di Coppa Italia (LE FOTO) che opponeva il club biancoceleste all'Atalanta. I due, già oggetto di Daspo e coinvolti in una precedente indagine della Procura, per cui è stata chiesta la convalida, sono stati fermati nel pomeriggio di ieri nei pressi di via Amulio, a poca distanza dalla sede del gruppo ultras degli Irriducibili e sono stati trovati a bordo di un'auto con materiale pirotecnico. Per gli altri tre domani si terrà il processo per direttissima. Quest'ultimi, a cui è contestato il reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata, sono stati fermati nella zona di Ponte Milvio.

Tifoso laziale ferito dall’esplosione di un petardo

Un tifoso laziale di 17 anni è stato operato alla mano dopo aver perso una falange a causa dello scoppio di un petardo, che stava accendendo nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, dopo la partita. Per il giovane è stato proposto un provvedimento di 'Daspo'.