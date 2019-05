Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 16 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione si mantiene lievemente depressionaria sull'Italia meridionale con modeste influenze sui settori centrali del paese. Sul Lazio tempo variabile, con maggiori addensamenti durante il pomeriggio, quando non si esclude qualche breve acquazzone sui settori interni del basso Lazio. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti fino a moderati di grecale sulle zone interne, in rotazione fa Ovest sulle coste tirreniche. Mari fino a mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.