Roma, molestie e botte a una studentessa: arrestato

A Roma un ragazzo di 24 anni stato arrestato dai carabinieri perché il primo maggio ha aggredito a calci e pugni, in zona Castro Pretorio, una turista che aveva rifiutato le sue avances. Il 24enne del Bangladesh, la sera del primo maggio, ha molestato una studentessa 35enne di Portogruaro, nella Capitale per turismo, all'uscita di un ostello e, dopo averle rivolto pesanti apprezzamenti, si è avvicinato a lei.

L'aggressione

La vittima ha tentato di allontanarsi per eludere le attenzioni dell'uomo, ma arrivata in via Vicenza, è stata raggiunta dal 24enne che l'aveva colpita in modo violento, senza preoccuparsi nemmeno dell'arrivo di un passante e andando via dopo averla stordita. Medicata al pronto soccorso, la ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo la denuncia presentata dalla donna, i carabinieri hanno individuato il giovane nel giro di pochi giorni. Il ragazzo ad aprile 2017 era stato riconosciuto come responsabile di un'altra aggressione a sfondo sessuale ai danni di una ragazza, all'epoca dei fatti 21enne, che stava rincasando.