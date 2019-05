Incendio in un circolo sportivo a Roma: si ipotizza dolo

Incendio nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio in un circolo sportivo di via del Baiardo, in zona Tor di Quinto, a Roma. La struttura in legno, di circa 200 mq, è andata completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia con la Scientifica per i rilievi. I pompieri hanno spento l'incendio, evitando il propagarsi delle fiamme in altre strutture. Non risultano persone ferite o intossicate. Sembra che poco prima dell’incendio sia scattato l'allarme intrusione: al momento si ipotizza la matrice dolosa dell’incendio.