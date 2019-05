Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 13 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sui litorali meridionali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; forti dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a orientali in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nubi compatte nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.