Roma, fiamme in un bed and breakfast in centro: tre intossicati lievi

In fiamme il primo piano di una palazzina in centro a Roma, dove ha sede un bed and breakfast. È avvenuto alle 7.30 del mattino in via Urbana. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a spegnere l'incendio. Tre persone, lievemente intossicate, sono state assistite dal personale del 118 senza essere trasportate all'ospedale.