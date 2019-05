Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 12 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 15.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un'area di bassa pressione coinvolge direttamente le regioni centrali tirreniche, apportando condizioni di maltempo, con piogge diffuse su Umbria e Lazio. Fenomeni anche sulla Toscana, ma in confinamento verso i settori orientali della regione. Temperature in calo nei valori massimi. Venti fino a tesi di Grecale a tutte le quote. Mari da mossi a molto mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata ampie schiarite, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.