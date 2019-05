Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Aria più fresca dal Nord Europa raggiunge la Penisola italiana dove va strutturandosi un nuovo vortice di bassa pressione. Fino al pomeriggio tempo buono, con velature di passaggio, più compatte nella prima parte del giorno ma in diradamento. Il tempo peggiora però a fine giornata con prime piogge in arrivo sull'alta Toscana, in rapida estensione notturna al resto della regione, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco e risultare di moderata intensità. Temperature in rialzo nei valori massimi, ma poi in calo a fine giornata. Venti fino a moderati di Libeccio. Mari tendenti a mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 28mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,9 µg/m³.