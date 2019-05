A Roma la Million Marijuana March: “Siamo tra i 20 e i 30mila”

"Siamo tra i venti e i trentamila". Così gli organizzatori della Million Marijuana March, la manifestazione a favore della cannabis libera, che sta sfilando per le vie del centro di Roma. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, è alla sua 19ma edizione. "Vogliamo mandare a casa Salvini e questo governo di poveracci - hanno affermato gli organizzatori dal camion in testa al corteo -. Non sapeva cosa fare, voleva cambiare discorso ma non c'è riuscito, noi stiamo qui. Chiediamo solo di poter coltivare una pianta che crescerebbe liberamente in natura".‎ Tra i ragazzi circola anche una 'canna' lunga quasi 30 centimetri e del diametro di un grosso sigaro, che viene passata di bocca in bocca a favore di fotografi. In uno striscione si legge 'La piazza contro ogni proibizione'. Un ragazzo sfila camuffato da foglia di marijuana gigante. Tra i tanti cartelloni, uno mostra il simbolo della Lega dove, al posto del nome del partito, figura 'Legalize'. Torino, annullato il Festival Internazionale della Canapa