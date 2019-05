Roma, Virginia Raggi: "Controlli dei vigili a Termini, multe e fermi"

"Siamo al fianco dei cittadini e dei negozianti onesti. La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato diversi controlli nell'area della stazione Termini: un segnale importante e forte sia in termini di contrasto alle attività abusive e illecite sia come presidio costante di un'area nevralgica della città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le dichiarazioni della sindaca

Poi, la Raggi ha continuato: "In via Giolitti, all'altezza del ballatoio di via Cappellini, sono stati eseguiti una serie di controlli alle attività commerciali e alle persone: sono stati 58 le persone fermate, di cui 40 condotte al fotosegnalamento. Multati anche diversi negozi per prodotti non tracciati, mancata esposizione di prezzi, presenza di faretti e insegne non autorizzati, assenza di cartelli di apertura e chiusura delle attività. Sono state anche eseguite denunce per eco reati. Pensate che solo nell'ultimo mese la Polizia Locale, che ringrazio per il lavoro svolto, ha effettuato sempre in zona Termini oltre 2.000 controlli sia di polizia stradale che di contrasto all'abusivismo commerciale. Bilancio? 7.300 multe per violazione del codice della strada e 27 veicoli sospesi dalla circolazione. Non solo: oltre 10.000 gli articoli posti sotto sequestro per commercio abusivo su area pubblica, 22 persone denunciate per reati come rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, vendita di merce contraffatta e inosservanza delle leggi sull'immigrazione. Infine sono stati più di 20 gli interventi di bonifica e sanificazione svolti. Numeri che dimostrano l'impegno quotidiano e incessante per garantire legalità, rispetto delle regole, sicurezza e tutela del decoro".