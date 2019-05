Ostia, auto investe ciclisti sul lungomare: tre feriti

Due ciclisti sono stati investiti da un'auto nella mattina di mercoledì 8 maggio, mentre percorrevano il Lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. I due uomini sono stati trasportati in ospedale e non sono in gravi condizioni. Uno dei feriti è un 40enne romano, portato al pronto soccorso in codice verde, mentre l'altro è un 49enne romano, ricoverato in codice giallo. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell'auto, un francese di 72 anni. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi.