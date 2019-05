Latina, bambini non in regola con i vaccini: deferito il preside

"I militari del Nas, Nucleo di Latina, a conclusione di un accertamento effettuato presso una scuola d'infanzia e primaria, hanno deferito il responsabile dell'istituto per aver ammesso alla frequenza scolastica numerosi bambini, di età compresa tra zero e tredici anni, risultati non vaccinati e quindi sprovvisti del requisito di accesso previsto dalle vigenti disposizioni". Lo ha reso noto il ministero della Salute. "I controlli dei Nas - è spiegato ancora - sono stati disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute anche alla luce dell'allarme dovuto all'incremento dei casi di morbillo registrato in molti paesi esteri e segnalati da tutti i media". Vaccini, da lunedì 11 marzo bambini a scuola solo con il certificato