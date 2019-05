La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, possibili gelate nelle valli interne al primo mattino. Nello specifico su pianure settentrionali, pianure meridionale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a occidentali; moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota.



La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.



La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.



La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.