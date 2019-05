Latina, maltratta i bimbi in un asilo: maestra sospesa per un anno

È accusata di aver maltrattato almeno otto bambini di tre e quattro anni, insultandoli, minacciandoli e umiliandoli. Per questo una maestra di una scuola materna di Latina è stata sospesa dal servizio per un anno. A incastrarla sarebbe stata anche un’intercettazione audio-video all’interno dell’aula. L’ordinanza che dispone la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio è stata emessa dal Gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, ed è stata eseguita dai carabinieri. L’ipotesi di reato contestata è maltrattamenti nei confronti di minorenni affidati per ragione di educazione, istruzione e cura.

La denuncia dei genitori

L’inchiesta è partita dalla denuncia sporta, agli inizi di marzo, dai genitori di una bambina, per i comportamenti che la piccola manifestava in casa: dopo banali rimproveri mostrava terrore mettendosi le mani di fronte agli occhi in segno di protezione, aveva difficoltà a prendere sonno e non aveva appetito. La bimba mimava anche il gesto degli schiaffi sulle mani.