Stamattina in via Amulio, a Roma, la polizia ha trovato una saracinesca leggermente divelta e annerita di una sede degli Irriducibili della Lazio. Gli agenti ipotizzano che la causa possa essere stata un'esplosione. Sono in corso le indagini e non si esclude nessuna ipotesi. Nei giorni scorsi diversi ultras erano stati identificati per uno striscione srotolato a Milano vicino a piazzale Loreto con su scritto "Onore a Mussolini".