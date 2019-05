Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 6 maggio

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Lunedì giornata piuttosto fredda per il periodo, ma prevalentemente asciutta. La saccatura di aria fredda tende a spostarsi verso la Penisola balcanica sud-orientale determinando molte nubi nel reatino, in dissolvimento pomeridiano a iniziare dalla Toscana grazie alla progressiva entrata di correnti secche da Nord-est. Venti moderati settentrionali specie al pomeriggio; tesi dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a settentrionali in quota. Mari molto mossi al mattino, moto ondoso sino a mosso dalla sera.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per tutta la giornata a Latina. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,2 µg/m³.