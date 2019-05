Roma, Raggi: “Nel week end oltre mille controlli in zone della movida”

"Le uscite del venerdì e sabato sera non devono esporre i cittadini a pericoli o andare a compromettere i diritti dei residenti - sottolinea su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Per questo anche questo fine settimana abbiamo effettuato vasti controlli e sanzioni, a tutela di un divertimento in sicurezza. Gli agenti dei gruppi territoriali e delle unità speciali della polizia locale di Roma Capitale hanno messo in campo, tra venerdì e sabato sera, oltre mille controlli".

Le zone della movida

"Le azioni si sono concentrate in particolare nelle principali zone della movida, come San Lorenzo, Trastevere, piazza Bologna, piazzale delle Province e vie limitrofe, Trastevere, Rione Monti e area della stazione Termini. Obiettivo: garantire l'osservanza delle norme anti-alcol e del Codice della Strada, nonché contrastare forme di abusivismo commerciale e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le squadre di vigilanza hanno avuto particolare attenzione nel verificare il rispetto della limitazione alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, così come stabilito nell'ordinanza sindacale emessa a fine aprile, riscontrando 9 violazioni", spiega la sindaca.

Le violazioni

"Gli agenti hanno accertato anche - prosegue Raggi - 688 violazioni per mancata osservanza del Codice della Strada ed effettuato 127 rimozioni per intralcio alla circolazione. Circa 20 multe sono invece scattate per illeciti rilevati in attività commerciali e pubblici esercizi, mentre ha raggiunto la cifra di circa 45 mila euro l'ammontare totale delle sanzioni emesse per occupazioni di suolo pubblico, esposizioni dei prezzi, insegne pubblicitarie e musica ad alto volume. In zona San Lorenzo sono stati sequestrati circa 35 kg di alimenti per anomalie su etichettatura e tracciabilità dei prodotti, in un locale il cui gestore è stato anche sanzionato per oltre 13 mila euro per mancanza di titoli autorizzativi. Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale impegnati in queste fondamentali operazioni, per la tutela dei cittadini e del decoro della città", conclude la sindaca.