La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un impulso freddo di notevole portata per il periodo raggiunge il Centro dopo aver interessato anche il Nord. Molto instabile sul Lazio con rovesci e qualche temporale, neve fin sotto i 1000-1200m entro sera anche sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in netto calo con massime generalmente inferiori ai 10-12°C sulla Toscana, inferiori ai 15°C su Lazio e Umbria. Venti moderati da O-SO in rotazione a NE in serata. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.