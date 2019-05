Roma, controlli nella zona di Termini: cinque arresti

Controlli dei carabinieri a Roma, ieri sera giovedì 2 maggio, sui cosiddetti "ballatoi" di via Giolitti, il sottopasso Turbigo che collega via Marsala e via Giolitti e vie limitrofe. Il bilancio è di cinque arresti, 18 persone denunciate a piede libero, otto sanzionate per la violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore e decine e decine di dosi di droga sequestrate.

Gli arrestati

Proprio sui ballatoi è finito in manette un 23enne nigeriano, con precedenti, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Poi, sono stati arrestati anche due tunisini di 51 e 58 anni perché sorpresi all'interno dei Giardini Einaudi, mentre cedevano una pasticca di Suboxone. La successiva perquisizione dei militari ha permesso di trovare altre 20 pasticche della stessa sostanza e cinque di Rivotril.

La truffa

Un uomo di 39 anni, invece, è stato arrestato per truffa: con il pretesto di fornire aiuto nell'acquisto di biglietti giornalieri per i mezzi pubblici, è riuscito a vendere quattro ticket già obliterati e utilizzati in cambio della somma di 20 euro. Un 37enne è finito in manette per utilizzo indebito di carte di credito e furto aggravato. I carabinieri hanno accertato che il l'uomo stava cercando di effettuare un pagamento con due carte di credito rubate poco prima a un cittadino del Bangladesh, mentre si trovava a bordo del bus linea 40.