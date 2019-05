Roma, scontro auto-moto: grave il motociclista

A Roma questa mattina c'è stato un incidente tra un'auto e una moto. L'episodio è avvenuto sul viadotto della Magliana all'Eur. Il motociclista, un 45enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Soccorso anche l'automobilista, portato in ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. A causa dell'incidente, si sono registrati rallentamenti sul viadotto della Magliana in direzione Fiumicino.