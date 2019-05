Roma, fermata Repubblica: slittato incontro tra Comitato e assessore

È slittato l'incontro che doveva tenersi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio, tra il Comitato Riapertura Metro Repubblica e l'assessore alla Mobilità del Comune di Roma Linda Meleo, in merito alla riapertura della fermata della metro Repubblica, chiusa ormai dal 23 ottobre 2018, quando decine di tifosi del Cska Mosca rimasero feriti a causa dell'incidente alla scala mobile. Secondo quanto trapela, l'assessore aveva un impegno e ha annullato l'incontro, dicendosi pronta a riconvocarne uno al più presto.

Ancora incerta la data di riapertura

Rimane dunque ancora incerta la data di riapertura della fermata, anche se sembra altamente probabile che a riaprire per prima sarà la fermata Spagna, che, insieme a quella Barberini, è chiusa da tempo, sempre per un problema alle scale mobili. "I lavori da parte dei tecnici della Otis sono completati, non copiamo il motivo per cui non riattivino la stazione metro", spiega il presidente del Comitato Angelo Mantini, al suo sedicesimo giorno di protesta davanti alla metro.