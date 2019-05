Al via la stagione balneare sul litorale romano

Apre oggi, in concomitanza con la festa dei lavoratori, la stagione balneare a Ostia e sui 24 chilometri di costa del comune di Fiumicino. Non si registra però il tradizionale pienone sulle spiagge visto il tempo incerto, fino alle 13 alternato tra sole e nuvole. L'affluenza di romani si è concentrata in particolare sui lungomare di Ostia, Fiumicino e Fregene. Non mancano poi i tradizionali pic nic organizzati in pinete e parchi pubblici.

Le spiagge

L'Ordinanza balneare di Fiumicino prevede quest’anno il ritorno della spiaggia per naturisti e quella libera per i cani. La prima è compresa nel tratto di litorale tra Fiumicino e Focene: circa 600 metri alle spalle della pineta di Focene, compresi tra via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale. La seconda, invece, è nel tratto di litorale di circa 300 metri, dalla fine dell'abitato di Passoscuro verso Palidoro. Attività di kite surf sono possibili in alcuni tratti di litorale tra Fregene e Maccarese, tra Passoscuro e Palidoro, al confine nord del Comune, tra Fregene e Focene.