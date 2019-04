Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 30 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Aria più fredda in quota determina residua instabilità pomeridiana sui rilievi dell'alta Toscana, nonché su crinali e colline del Lazio centro-meridionale; condizioni prevalentemente stabili e soleggiate altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti inizialmente deboli nord-orientali nelle interne, tendenti a ruotare da NO su coste, mari e sub-coste nel pomeriggio; deboli settentrionali in attenuazione in quota. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti tre millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,6 µg/m³.