Eventi 1 maggio: cosa fare a Roma per la Festa del Lavoro

Ecco cosa fare domani, mercoledì primo maggio, nella Capitale, in occasione della festa dei Lavoratori. Molti gli eventi e le iniziative a Roma, tra concerti e street food.

Gli eventi in programma durante la Festa dei Lavoratori

Il concerto di piazza San Giovanni

Piazza San Giovanni è pronta per accogliere, come ormai da tradizione, il Concertone del Primo Maggio promosso dai sindacati e presentato, per il secondo anno consecutivo, da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Il compito di aprire la manifestazione alle 15 è affidato a La Rua, poi sarà il turno di Ylenia Lucisano e dei tre finalisti del contest 1M Next I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin. A seguire si esibiranno Fulminacci, Eman, Lemandorle, Izi, La rappresentante di lista, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Bianco, Dutch Nazari, Fast animals and slow kids, La municipal, Pinguini Tattici nucleari, Coma_cose, Canova, Rancore, Ex-Otago, Anastasio, Zen Circus, Ghemon, Omar Pedrini. Il clou della serata poi vedrà salire sul palco l'ex Oasis Noel Gallagher, Carl Brave, Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo, Daniele Silvestri (con nuovamente la presenza di Rancore per la sanremese Argentovivo), Achille Lauro, Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta, Negrita. Chiuderà la maratona musicale l'Orchestraccia. Tra gli ospiti attese anche Ilaria Cucchi e Mara Venier.

'May così tante' al circolo Arci Agelo Mai

In risposta alla scarsa presenza di artiste femminili al concerto di piazza San Giovanni si svolgerà 'May così tante', concerto interamente al femminile. Andrà in scena dalle 19 alle 4 all'Angelo Mai. Tra le ospiti ci saranno Mara Redeghieri, Nathalie, Ivana Gatti, Barbara Eramo, Livia Ferri, Mimosa Campironi, Merel Van Dijk, Eleonora Bordonaro, Francesca De Fazi, Margherita Vicario, Silvia Oddi, Dalise, Giulia Mei e Ilaria Graziano.

'Terra e Musica' all'Ippodromo delle Capannelle

A partire dalle 9 all'Ippodromo delle Capannelle c'è Terra e musica 2019. I contadini, chef per un giorno, prepareranno street food di qualità: carciofi alla matticella, delizie alla piastra, mozzarelle appena fatte, lasagne, piatti veg e vegetariani, fave e pecorino e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock birreria. Il tutto arricchito da laboratori, degustazioni, attività per bambini e musica dal vivo.

Ville di Roma a porte aperte

Turismo Culturale Italiano ha programmato l'VIII Edizione di Ville di Roma a Porte Aperte che si svolgerà dall'1 Maggio al 2 Giugno 2019 con l'apertura straordinaria con visite guidate delle ville romane. In questa nuova edizione primaverile l'orizzonte culturale viene ampliato, comprendendo, oltre le ville e i giardini urbani, alcuni itinerari alla scoperta di giardini e ville ubicati anche fuori dal territorio cittadino.

Eventi per bambini

Caccia al tesoro a Villa Borghese

A partire dalle 11, a villa Borghese, c'è l'attività per bambini dai 4 ai 10 anni 'Caccia al tesoro a villa Borghese'. Immersi nel verde di uno dei parchi più belli di Roma, i bambini scopriranno le vicissitudini della tenuta della famiglia Borghese attraverso una caccia tra arte e storia.