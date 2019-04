Roma, Raggi: "Al via manutenzione straordinaria di via XXIV Maggio"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato importanti novità per gli abitanti del centro città. Attraverso il proprio profilo Facebook, infatti, il primo cittadino della Capitale ha fatto sapere che sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria: "Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di Via XXIV Maggio, nel centro della città. Gli interventi, nel tratto che va da Via Nazionale alle Scuderie del Quirinale, prevedono la rimozione dei sampietrini deteriorati, il posizionamento di una nuova piastra e la rimessa in opera dei sampietrini idonei, adeguatamente ripuliti", le sue parole.

E ancora: "A completamento dei lavori, saranno anche ricostruiti i marciapiedi e verrà sistemata la rete delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche. Continua l'operazione 'StradeNuove', dal centro alla periferia, con appalti regolari e lavori fatti bene", ha concluso.