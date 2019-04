Primo maggio, gli orari della metro e dei mezzi a Roma

Martedì 1 maggio le linee di superficie e della metropolitana Atac non subiranno modifiche sulla frequenza delle corse. Anzi: il servizio metro verrà potenziato, in occasione del tradizionale concerto che si terrà in piazza San Giovanni, attraverso il prolungamento di due ore dell'orario di servizio. Quindi, per quanto riguarda le linee della metropolitana A, B/B1 e C, l’ultima corsa partirà dai capolinea all'1.30 anziché alle 23.30. La rete ferroviaria e di superficie Atac e Roma Tpl invece seguirà l’orario previsto normalmente per i giorni festivi. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune e Roma mobilità.