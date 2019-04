Era ricercato per un omicidio, latitante arrestato a Roma

A Roma la polizia ha arrestato un filippino, ricercato per omicidio volontario e destinatario di un provvedimento cautelare nelle Filippine. La vicenda risale al 21 luglio 2018 a Barngay Palanas, comune di Lemery. L'uomo, insieme ad altri due complici non identificati, aveva ucciso Orlando Martinez Hernandez, in un agguato, sparandogli numerosi colpi di pistola alla testa e al torace. L'arresto è stato possibile grazie alla segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia della Criminalpol, attivato dall'Esperto per la Sicurezza italiano di stanza in Thailandia, che aveva acquisito dirette informazioni sul fatto che il latitante si trovasse a Roma, nel quartiere Monteverde, nell'abitazione di due suoi connazionali.

L'arresto

Quando è stato rintracciato, l'uomo era sprovvisto di documenti e da alcune fotografie sul proprio telefono cellulare è stato accertato che si fosse sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un vistoso neo dallo zigomo destro, che lo avrebbe reso facilmente identificabile.