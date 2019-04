Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 28 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione ciclonica agisce sull'alto Adriatico condizionando anche il tempo sulle regioni centrali tirreniche. Contesto piuttosto instabile su Toscana e Umbria con rovesci e acquazzoni in propagazione da Nord verso Sud entro il pomeriggio; qualche temporale possibile sui crinali toscani. Tempo migliore sul Lazio dove attendiamo l'innesco di qualche acquazzone nella seconda parte della giornata sui rilievi interni. Temperature in calo sulla Toscana. Venti moderati di Libeccio, con rinforzi su coste toscane ed Elba. Mari da mossi a molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,7 µg/m³.