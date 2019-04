Fiumicino, si getta in mare per soccorrere il cane: salvato 43enne

Un 43enne si è gettato in mare per tentare di salvare il proprio cane, che caduto nel canale di Fiumicino era stato trasportato dalla corrente fino ad arrivare al Tirreno. Trascinato dai flutti a sua volta, però, il 43enne rischiava di finire al largo. A trarlo in salvo sono stati gli agenti della polizia di Stato che, grazie all’aiuto di alcuni passanti, hanno formato una catena umana riuscendo a recuperare l’uomo e a portarlo in salvo.

Trascinato al largo il cane

Dopo aver portato a riva l’uomo, immediatamente trasportato in ospedale dal personale sanitario, gli agenti hanno provato a mettere in salvo anche il cane. Nonostante gli sforzi dei presenti però, a causa della sua stazza e della forte corrente l’animale è stato trascinato al largo: sono ancora in corso le sue ricerche. Gli agenti intervenuti, infine, che si erano feriti sugli scogli durante il salvataggio, sono stati medicati in pronto soccorso.