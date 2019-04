Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 26 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il transito di una nuova perturbazione da ovest riporta un po' di pioggia sulle regioni centrali tirreniche. Nubi in aumento nel corso della mattina con primi piovaschi sui rilievi della Toscana, nel pomeriggio probabile veloce transito di un fronte temporalesco su tutte le regioni con precipitazioni più intense sulle zone interne della Toscana, sull'Umbria e su alto Lazio. In serata tendenza a miglioramento del tempo su tutte le regioni, eccetto l'alta Toscana, dove insisteranno delle deboli piogge, ma solo a ridosso dei rilievi. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati da sudovest con rinforzi sui crinali e sui litorali. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,6 µg/m³.