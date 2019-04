Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 25 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione ciclonica dalle isole britanniche si estende fino al Nord Italia, mentre sulle regioni centro-meridionali rimonta un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale africana. Il tempo nella giornata del 25 aprile sarà quindi stabile specie su Umbria e Lazio. Temperature in sensibile aumento, clima molto mite e massime fino a 26-28°C sulle zone interne di Umbria e Lazio. Venti deboli, in regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,2 µg/m³.