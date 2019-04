Roma, cerca di rubare in un campeggio di via Aurelia: arrestato

I carabinieri della stazione Bravetta hanno arrestato a Roma un cittadino romeno di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentato furto in abitazione. Il giovane era riuscito a entrare nell'area bungalow di un campeggio in via Aurelia, e aveva iniziato a rovistare in cerca di oggetti di valore. Il direttore della struttura, sentendo dei rumori sospetti, ha immediatamente allertato il 112. I carabinieri hanno sorpreso il ladro mentre stava frugando tra alcuni monili, di proprietà di alcuni turisti. Nonostante il tentativo di fuga, il 25enne è stato presto bloccato: in suo possesso i militari hanno trovato un grosso cacciavite, con cui aveva forzato la porta d'ingresso del bungalow.