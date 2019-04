Meteo a Roma: le previsioni di oggi mercoledì 24 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La pressione aumenta e questo favorisce una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata sul Lazio pur con qualche nube sparsa di passaggio e velature entro sera. Ampie e diffuse aperture, in attesa di un nuovo modesto fronte serale con nubi in aumento e al più qualche sporadico breve piovasco. Temperature minime stazionarie, massime in netto aumento con punte di 25-26°C. Venti deboli o moderati meridionali con rinforzi al largo, tendenti a ruotare da Ovest-Sudovest in serata. Mari tra mossi e poco mossi sotto costa, mossi al largo.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,2 µg/m³.