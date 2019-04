Roma, Virginia Raggi: “Partono lavori manutenzione su via Marco Polo”

"Anche viale Marco Polo entra a far parte di #StradeNuove! Sono iniziati - annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi - i lavori di manutenzione ordinaria in viale Marco Polo. Gli interventi sono partiti da piazzale Ostiense fino allo svincolo con via Cristoforo Colombo e hanno riguardato il rifacimento del manto stradale (parcheggi compresi) e della segnaletica orizzontale. Inoltre sono stati riposizionati e ripuliti i cigli della strada. Questa operazione di bonifica - spiega Raggi - ha consentito di intervenire anche sugli impianti di raccolta delle acque meteoriche: sono state pulite, infatti, anche le caditoie dopo aver svolto una verifica sulla loro effettiva funzionalità. Terminati i lavori su questo tratto cominceranno gli interventi sull'altra carreggiata, dallo svincolo con Via Cristoforo Colombo fino a piazzale Ostiense. Continua il nostro lavoro per restituire decoro e sicurezza alle strade della nostra città", conclude la sindaca.