Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 23 aprile

La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'area depressionaria che interessa il nostro Paese, determinerà ancora condizioni spiccatamente instabili con rovesci e temporali diffusi, specie a ridosso dei rilievi e sulle zone interne prospicienti. Noteremo quindi fenomeni diffusi specie nelle ore pomeridiane, mentre da metà pomeriggio migliora progressivamente dai settori costieri e sub-costieri di Lazio e Toscana; dalla tarda sera/notte condizioni ovunque asciutte seppur con nubi in transito. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. Venti tra deboli e moderati meridionali, in attenuazione nelle zone interne dalla sera; moderati meridionali in quota. Mari inizialmente agitati, moto ondoso in calo sino a mosso dalla sera.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,8 µg/m³.