Ristoratore soccorso con una ferita alla testa vicino Roma, si indaga

Un ristoratore di 53 anni è stato soccorso in gravi condizioni con una profonda ferita alla tempia, sabato pomeriggio (20 aprile) a Lavinio, vicino Roma. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo all’interno dell’area del locale, di cui è uno dei proprietari. Il 53enne, che all’arrivo dei soccorsi non era cosciente, è ora ricoverato in ospedale. È sedato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le ipotesi al vaglio

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio e del nucleo investigativo di Frascati per effettuare i rilievi. Gli investigatori, che stanno cercando di far luce sull’accaduto, vagliano diverse ipotesi, tra cui la caduta accidentale o l’aggressione. All’interno del ristorante sembra che non manchi nulla e tutto è stato trovato in ordine.