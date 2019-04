Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 21 aprile

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Transito di spesse velature, ma condizioni meteorologiche ovunque asciutte; dalla notte nubi basse tenderanno ad avvicinarsi alle coste laziali e della Maremma. Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in calo di circa 2°C rispetto alle precedenti 24 ore, si manterranno comunque su valori miti. Venti deboli orientali nelle interne, moderati da SE su coste e mari; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali in quota. Mari inizialmente poco mossi, moto ondoso in aumento dalla sera.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.