Roma, Virginia Raggi: "Centocelle cambia volto con isola ambientale"

"Il quartiere periferico di Centocelle cambierà volto. Ecco come diventerà via dei Castani, una strada importante nel V Municipio, dove parte della carreggiata sarà completamente riservata ai pedoni. Questa piccola rivoluzione fa parte del progetto d'Isola ambientale che stiamo sviluppando per il territorio". Scrive così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Poi, la Raggi ha continuato: "In una corsia di via dei Castani quindi stop alle auto, nell'altra si manterrà la circolazione stradale in sede più ristretta per arginare l'odioso fenomeno della doppia fila. Così come sarà parzialmente pedonalizzata anche Piazza dei Mirti, già servita dalla fermata della metro C. La 'cura' delle periferie è una nostra priorità: ora vogliamo restituire altri spazi agli abitanti del quartiere. Un piano frutto del confronto e del lavoro della Commissione mobilità, dell'Assessorato alla Città in Movimento, dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità. Un progetto che permetterà di riqualificare la zona, a vantaggio dei tanti cittadini, lavoratori e studenti che ogni giorno vivono quelle strade. Siamo al lavoro per realizzare anche altre Isole ambientali a Casal Bertone, a Ostia e al Quadraro Vecchio. Tutti progetti per migliorare la qualità della vita delle persone".