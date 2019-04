Roma, Ama: "Massimo impegno per assicurare il servizio a Pasqua"

"Ama è impegnata al massimo grado, con tutti i suoi tecnici, i suoi dirigenti e i suoi lavoratori, per assicurare non solo i servizi già annunciati ieri per questo fine settimana di Pasqua, ma anche per i ponti dopo il 25 aprile ed il mese di maggio. Le varie strutture sono al lavoro per garantire i vari flussi e il regolare trattamento negli impianti di destinazione". A comunicarlo è Ama, la società che si occupa dei rifiuti a Roma.

"Officine aziendali operative anche nei festivi"

"L'impianto di trattamento meccanico biologico dell'azienda, a Rocca Cencia, resterà attivo su più turni e presidiato; le officine aziendali saranno aperte anche nei festivi per assicurare le massime performance dei mezzi per la pulizia e la raccolta, performance che sono in netto miglioramento, avendo raggiunto nell'ultimo periodo il 63% di disponibilità, con l'obiettivo prossimo standard del 70%. L'azienda invita tutti i cittadini, residenti e turisti, nonché le utenze commerciali (bar, ristoranti ecc..) a rispettare le semplici regole per la raccolta differenziata, conferendo separatamente tutti i materiali riciclabili (scarti organici, carta, vetro, plastica e metalli) per abbattere lo stock di indifferenziato e contribuire, al fianco degli operatori ecologici di Roma, al decoro della città", conclude Ama.