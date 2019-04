Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un promontorio anticiclonico subtropicale ancora ben saldo sulla Penisola garantisce tempo stabile sulle regioni centrali tirreniche. Prevarrà ancora il sole sebbene parzialmente offuscato dal passaggio di velature, più diffuse nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime in aumento con punte diffuse sui 23°C- 24°C. Venti deboli dai quadranti nordorientali in particolare nelle zone interne, ma con ingresso di brezze marine sui litorali toscani e laziali e nell'immediato entroterra nel pomeriggio; deboli meridionali in quota. Mari generalmente poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,6 µg/m³.