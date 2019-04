Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 19 aprile

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Bel tempo sulle regioni tirreniche grazie alla presenza di un promontorio di anticiclone subtropicale sulla Penisola italiana. Sole prevalente salvo il passaggio di modeste velature e qualche temporaneo addensamento sulla dorsale appenninica laziale nelle ore pomeridiane. Temperature in ulteriore lieve aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi con punte diffusamente superiori ai 22°C sulle pianure, valli interne e Maremma. Venti inizialmente nord-orientali tendenti poi a ruotare da Ponente su coste e mari nel pomeriggio. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.