Fa volare un drone sopra l'area del Colosseo, denunciato turista

A Roma due turisti, un cinese di 46 anni e uno slovacco di 37 anni, sono stati denunciati dai carabinieri. Uno è stato sorpreso a far volare un drone nella zona del Colosseo nonostante il divieto di sorvolo che vige in tutto il centro storico della Capitale, l'altro subito dopo aver immerso i piedi in una delle fontane del Vittoriano.

Le denunce

Per il cittadino cinese è scattata una denuncia a piede libero per la violazione del divieto di sorvolo con contestuale sequestro del drone, della relativa fotocamera digitale e della memory card, mentre lo slovacco per vilipendio delle tombe. Quest'ultimo dovrà pagare anche una sanzione amministrativa di 450 euro per la violazione del divieto di bagno nelle fontane pubbliche.