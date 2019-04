Roma, spedizione punitiva contro il nuovo ragazzo della ex: 2 arresti

Un 20enne con precedenti ha organizzato, insieme a un amico suo coetaneo, una spedizione punitiva contro il nuovo fidanzato della ex, che è stato sequestrato e picchiato per un’ora. È successo la notte scorsa a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. I due aggressori sono stati arrestati per sequestro di persona, lesioni gravi e rapina. L’aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte, quando la coppia, lui 20 anni e lei 18, si trovava all’esterno di una panetteria. L’ex è arrivato in auto a forte velocità e ha tentato di investire il nuovo compagno della ragazza. Poi, dopo averlo picchiato, i due lo hanno costretto a salire in macchina e lo hanno portato in un'area isolata dove hanno continuato a colpirlo, per poi lo abbandonarlo, lasciandolo anche senza smartphone.

Le ricerche

Nel frattempo, la ragazza, che aveva assistito alla prima aggressione davanti alla panetteria, ha chiesto aiuto al 112, facendo scattare le ricerche. I carabinieri delle compagnie di Bracciano e Monterotondo hanno intercettato e bloccato i due aggressori mentre si apprestavano a lavare l'auto in un car wash di Capena, per liberarsi delle tracce di sangue. La vittima è stata rintracciata poco dopo, ferita e fortemente traumatizzata, ed è stata accompagnata all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove è stata medicata per traumi facciali con frattura del naso e trauma cranico. Nell'abitazione dell'ex fidanzato della ragazza, i carabinieri hanno trovato molti coltelli, armi giocattolo, 100 grammi di cocaina e 60 di marijuana. All'ex fidanzato è stato contestato così anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.