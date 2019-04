Roma, rapinavano negozi in coppia e a bordo di uno scooter: arrestati

E’ stata individuata e arrestata la coppia di romani che si sarebbe resa responsabile di rapina ai danni di alcuni negozi di Roma, in particolare del quartiere Monteverde Vecchio. I due, lui 25enne e lei 29enne, erano soliti coprirsi il volto e muoversi a bordo di uno scooter. A seguito degli accertamenti dei carabinieri della stazione Gianicolense, nei confronti della coppia sono stati individuati gravi indizi di colpevolezza per due episodi. Una prima rapina sarebbe stata commessa lo scorso 6 marzo in una farmacia, mentre una seconda, non andata a segno, sarebbe stata tentata il 14 marzo in un supermercato.

Le indagini

I carabinieri sono riusciti a identificare i due giovani attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza e alle dichiarazioni rese dalle vittime e dai testimoni. Durante alcune perquisizioni, sono stati recuperati anche gli indumenti e i caschi indossati in occasione delle rapine. Nei confronti dei due i militari della compagnia San Pietro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura.