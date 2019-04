Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 18 aprile

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Bel tempo e temperature miti sulle regioni del Centro Tirreno grazie all'alta pressione. Il cielo sarà prevalentemente sereno per tutto l'arco delle 24 ore salvo qualche velatura dal pomeriggio/sera in scorrimento sul Tirreno nonché la presenza di addensamenti nuvolosi sulla dorsale laziale nelle ore pomeridiane. Temperature minime stazionarie al suolo, in lieve aumento in quota; massime in lieve aumento al suolo con punte anche superiori ai 20°C, aumento più netto in quota rispetto alle precedenti 24 ore. Venti inizialmente nord-orientali tendenti a ruotare a Ponente nelle ore pomeridiane su mari e coste, in rinforzo sino a moderati tra sera e notte. Mari poco mossi, moto ondoso in aumento al largo dalla sera.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.