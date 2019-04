Roma, Virginia Raggi: "Strade nuove a Tor Bella Monaca"

"#StradeNuove a Tor Bella Monaca. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria a via di Tor Bella Monaca, nella periferia est della città. Gli interventi sono cominciati nel tratto compreso tra via Cambellotti e via del Fuoco Sacro, poi sarà la volta delle rampe da e per il Grande Raccordo Anulare e si proseguirà con il tratto dal Gra fino alla rotatoria con via di Torrenova". Sono le dichiarazioni su Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le dichiarazioni

Poi, la Raggi ha continuato: "Gli operai hanno iniziato la fresatura della pavimentazione per uno spessore di circa 30 centimetri: un intervento profondo che servirà a restituire ai cittadini una #StradaNuova, ben fatta. Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi dovuti ai cantieri, chiediamo ai cittadini di avere ancora un po' di pazienza. Vogliamo restituire sicurezza e decoro anche alle strade più periferiche, troppo spesso dimenticate dalle precedenti amministrazioni. Il risultato ripagherà l'attesa".