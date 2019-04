Meteo a Roma: le previsioni di oggi mercoledì 17 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un aumento della pressione atmosferica sull'area italiana favorisce una giornata sostanzialmente soleggiata l Lazio, pur con nubi sparse di passaggio da Ovest verso Est. Solo sulla dorsale laziale potremo avere sporadici brevi rovesci pomeridiani. Temperature in aumento, massime oltre i 20°C sulle aree interne. Venti inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi da Nordest sulle interne dal pomeriggio, da Maestrale lungo la linea di costa e sul mare prospiciente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,2 µg/m³.